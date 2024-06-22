Источник: Кварацхелия летом не уйдет из «Наполи»

Нападающий Хвича Кварацхелия не покинет «Наполи» в летнее трансферное окно, сообщает Vprognoze.ru со ссылкой на источник.

По информации издания, форвард планирует уйти из клуба для того, чтобы выступать в Лиге чемпионов. «Наполи» в сезоне-2023/24 занял 10-е место в серии А и не вышел в еврокубки.

При этом, агент футболиста Мамука Джугели не хочет конфликтовать с руководством «Наполи», поскольку контракт Кварацхелии с итальянским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Хвичи в 80 миллионов евро. Французский «ПСЖ» предлагает 100 миллионов евро за трансфер грузина.