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Источник: «Интер» готов заплатить за Кулушевски 35 млн евро

11:21
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Полузащитник «Пармы» Деян Кулушевски, арендованный у «Аталанты», в ближайшее время может перейти в «Интер», сообщает Corriere della Sera.

По сведениям издания, миланцы согласились выплатить «Аталанте» 35 млн евро за 19-летнего шведа. Проблемы заключаются в том, чтобы договориться с «Пармой» о переходе зимой.

В текущем сезоне Кулушевски провел 15 матчей в серии А, в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

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