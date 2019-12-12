Источник: «Интер» готов арендовать Видаля, агент игрока уже встретился с руководством клуба

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль близок к переходу в «Интер», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, агент 32-летнего чилийца Фернандо Феличевич уже обсудил возможную аренду с руководством итальянского клуба.

Решающие переговоры Феличевича с «Барселоной» должны пройти до Рождества.

В текущем сезоне Видаль провел 11 матчей в чемпионате Испании, забив 4 гола.