Источник: Гвардьола договорился о контракте с "Ювентусом"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола может возглавить "Ювентус", сообщают итальянские СМИ.

Ранее сообщалось, что по окончании нынешнего сезона пост главного тренера "Юве" может покинуть Массимилиано Аллегри. Его контракт истекает в 2020 году, но не исключено, что он уйдет уже нынешним летом. "Ювентус" изучает возможные варианты его замены, и на первом месте в списке желаемых кандидатов именно Гвардьола.

- Я узнал, что Гвардьола уже достиг устного соглашения с "Ювентусом" на следующие четыре года, - сказал итальянский журналист Луиджи Гуэлпа в интервью Radio CRC. - Это тот же человек, который сказал мне, что Роналду перейдет в "Ювентус".

Контракт специалиста с "Манчестер Сити" истекает летом 2021 года.

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