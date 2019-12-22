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Источник: «Дженоа» уволит Мотту, команду возглавит Диего Лопес

13:24
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Главный тренер «Дженоа» Тиагу Мотта будет отправлен в отставку, сообщает Sky Sport Italia.

Сообщается, что решение об увольнении уже принято. Президент клуба Энрико Прециози считает, что команде необходима смена тренера. По имеющейся информации, заменит Мотту Диего Лопес — бывший тренер «Кальяри», «Палермо» и «Болоньи». Последним местом работы 45-летнего уругвайца был «Пеньяроль».

37-летний Тиагу Мотта возглавил «Дженоа» 22 октября. Команда занимает последнее место в чемпионате Италии, имея в активе 11 очков в 17 матчах.

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