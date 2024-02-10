«Интер» забивал во всех матчах текущего сезона серии А

«Интер» встречается на выезде с «Ромой» в 24-м туре чемпионата Италии. На 17-й минуте защитник миланцев Франческо Ачерби открыл счет.

Таким образом, «Интер» продлил голевую серию до 31 матча подряд в текущем сезоне серии А. Последний раз клуб уходил с поля без голов в апреле 2023 года.

На данный момент «Интер» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 57 очков.