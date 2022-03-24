«Интер» включился в борьбу за Милинковича-Савича

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич интересен «Интеру».

Как сообщает Il Messaggero, римский клуб столкнулся с финансовыми проблемами и намерен летом продать нескольких игроков. Один из главных кандидатов на уход Милинкович-Савич.

По данным издания, миланский «Интер» также заинтересован в 27-летнем полузащитнике. «Лацио» требует за футболиста 80 миллионов евро и скорее его будущее может быть связано с «Манчестер Юнайтед» или «ПСЖ».

Контракт Милинковича-Савича с римским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

В этом сезоне сербский полузащитник провел в составе «Лацио» в общей сложности 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 10 голевых передач.