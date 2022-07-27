«Интер» намерен продлить де Врея

«Интер» ведет переговоры о продлении контракта с защитником Стефаном де Вреем, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, детали нового соглашения будут обсуждать после окончания трансферного окна. Контракт 30-летнего голландца с «Интером» истекает в 2023 году.

Ранее футболистом интересовались «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм».

В минувшем сезоне де Врей провел 41 матч за «Интер», в которых забил гол и отдал результативную передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.