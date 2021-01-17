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«Интер» сменит логотип

18:36
Логотип «Интера». Фото Twitter
Логотип «Интера». Фото Twitter
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В марте «Интер» запустит кампанию «I am Milano» по смене клубного логотипа, утверждает издание Tuttosport.

Предыдущий логотип команды из Милана был разработан художником Джорджио Муджиани в 1908 году. Сообщается, что инициатива исключительно коммерческая и направлена на привлечение новых спонсоров.

Сезон-2020/2021 также станет последним для надписи Pirelli на игровых майках «Интера». Клуб и производитель шин прекращают сотрудничество.

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