«Интер» сменит логотип

В марте «Интер» запустит кампанию «I am Milano» по смене клубного логотипа, утверждает издание Tuttosport.

Предыдущий логотип команды из Милана был разработан художником Джорджио Муджиани в 1908 году. Сообщается, что инициатива исключительно коммерческая и направлена на привлечение новых спонсоров.

Сезон-2020/2021 также станет последним для надписи Pirelli на игровых майках «Интера». Клуб и производитель шин прекращают сотрудничество.