17:00 | Футбол — Италия

"Интер" – "Сампдория": видеотрансляция матча в 20.00

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В матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 17 февраля, "Интер" принимает "Сампдорию".

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Интер" – "Сампдория" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 20.00 (время московское).

Интер - Сампдория

Турнирная таблица, расписание матчей, календарь и результаты чемпионата Италии по футболу - здесь

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