«Интер» разгромил «Салернитану»

«Интер» крупно переиграл «Салернитану» в матче 28-го тура чемпионата Италии — 5:0. Игра прошла в Милане.

В первом тайме Лаутаро Мартинес забил два гола, а сразу после перерыва оформил хет-трик. Затем Эдин Джеко забил два гола.

«Интер» с 58 очками лидирует в турнирной таблице серии А. «Салернитана» идет на последней строчке, набрав 15 очков.