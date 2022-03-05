«Интер» разгромил «Салернитану»
«Интер» крупно переиграл «Салернитану» в матче 28-го тура чемпионата Италии — 5:0. Игра прошла в Милане.
В первом тайме Лаутаро Мартинес забил два гола, а сразу после перерыва оформил хет-трик. Затем Эдин Джеко забил два гола.
«Интер» с 58 очками лидирует в турнирной таблице серии А. «Салернитана» идет на последней строчке, набрав 15 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|27
|17
|7
|3
|60-22
|58
|
2
|Наполи
|27
|17
|6
|4
|49-19
|57
|
3
|Милан
|27
|17
|6
|4
|53-29
|57
|
4
|Ювентус
|27
|14
|8
|5
|41-25
|50
|
5
|Аталанта
|26
|13
|8
|5
|50-30
|47
|
6
|Рома
|27
|13
|5
|9
|45-34
|44
|
7
|Лацио
|27
|12
|7
|8
|54-42
|43
|
8
|Фиорентина
|26
|13
|3
|10
|45-36
|42
|
9
|Верона
|27
|11
|7
|9
|52-43
|40
|
10
|Сассуоло
|27
|9
|9
|9
|45-45
|36
|
11
|Торино
|26
|9
|6
|11
|33-28
|33
|
12
|Болонья
|26
|9
|5
|12
|32-42
|32
|
13
|Эмполи
|27
|8
|7
|12
|40-53
|31
|
14
|Удинезе
|26
|6
|11
|9
|35-42
|29
|
15
|Сампдория
|27
|7
|5
|15
|35-46
|26
|
16
|Специя
|27
|7
|5
|15
|28-49
|26
|
17
|Кальяри
|27
|5
|10
|12
|28-48
|25
|
18
|Венеция
|26
|5
|7
|14
|24-47
|22
|
19
|Дженоа
|27
|1
|14
|12
|22-47
|17
|
20
|Салернитана
|27
|3
|6
|18
|20-64
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.03
|22:45
|
Интер – Салернитана
|5 : 0
|5.03
|17:00
|
Удинезе – Сампдория
|- : -
|5.03
|20:00
|
Рома – Аталанта
|- : -
|5.03
|22:45
|
Кальяри – Лацио
|- : -
|6.03
|14:30
|
Дженоа – Эмполи
|- : -
|6.03
|17:00
|
Болонья – Торино
|- : -
|6.03
|17:00
|
Венеция – Сассуоло
|- : -
|6.03
|17:00
|
Фиорентина – Верона
|- : -
|6.03
|20:00
|
Ювентус – Специя
|- : -
|6.03
|22:45
|
Наполи – Милан
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|20
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|19
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|15
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|21
|1
|8
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|22
|1
|5
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|24
|1
|5
Новости