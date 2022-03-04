Фабиан Руис может продолжить карьеру в «Арсенале»

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис может перейти в «Арсенал», пишет AreaNapoli.

По данным издания, сам футболист не хочет переходить в лондонский клуб. Так как ждет предложений от «Реала» и «ПСЖ».

В этом сезоне серии А Руис участвовал в 22 матчах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. В составе «Наполи» футболист выступает с 2018 года. Контракт специалиста рассчитан 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 55 миллионов евро.