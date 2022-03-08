«Интер» продлит контракт с Индзаги до конца сезона-2023/24

«Интер» продлит контракт с главным тренером команды Симоне Индзаги, сообщает Football Italia.

По информации источника, новое соглашение с 45-летним итальянцем будет действовать до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на один год. Зарплата специалиста вырастет с 4,5 миллиона евро в год до 5 миллионов евро в год без учета бонусов.

Индзаги возглавил «Интер» летом 2021 года и заключил контракт с клубом до конца июня 2023 года. Команда занимает второе место в чемпионате Италии с 58 очками в 27 матчах.