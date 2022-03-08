«Сассуоло» готов продать Берарди за 30 миллионов евро

Ряд европейских топ-клубов претендуют на полузащитника «Сассуоло» Доменико Берарди. Итальянский клуб готов расстаться с игроком за 30 миллионов евро, сообщает журналист Николо Скира.

Фаворитами в борьбе за футболиста сборной Италии называются «Милан» и «Наполи». Также на игрока претендуют английские «Арсенал» и «Лестер».

Действующий контракт Берарди с «Сассуоло» рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне 27-летний полузащитник сыграл за клуб 26 матчей во всех турнирах , забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.