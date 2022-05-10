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Спинаццола о первом матче после травмы: «Настал тот момент, о котором я мечтал все эти 10 месяцев»

Спинаццола прокомментировал возвращение на поле впервые за 10 месяцев
Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Леонардо Спинаццола.
Фото ФК Рома

Защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола поделился впечатлениями от игры в матче 36-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» (0:2).

«Я чувствовал себя хорошо в последний месяц и не мог дождаться возвращения на поле. Теперь для меня важна каждая минута на газоне. Перед выходом на замену я подумал, что наконец настал тот момент, о котором я мечтал все эти 10 месяцев. Я чувствовал себя счастливым. Если честно, моим самым большим счастьем было просто вернуться к тренировкам с остальной командой и снова почувствовать, каково это. Я знаю, что могу стать лучше как игрок и буду сильнее, чем был», — приводит слова Спинаццолы DAZN.

29-летний итальянец провел первый матч после Евро-2020, где получил травму ахилла. Футболист пропустил 311 дней.

Леонардо Спинаццола
ФК Рома
серия А
0
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 Милан 36 24 8 4 64-31 80
2
 Интер 36 23 9 4 78-31 78
3
 Наполи 36 22 7 7 68-31 73
4
 Ювентус 36 20 9 7 55-33 69
5
 Лацио 36 18 8 10 72-53 62
6
 Рома 36 17 8 11 55-42 59
7
 Фиорентина 36 18 5 13 56-47 59
8
 Аталанта 36 16 11 9 65-45 59
9
 Верона 36 14 10 12 62-55 52
10
 Торино 36 12 11 13 45-38 47
11
 Сассуоло 36 12 11 13 61-62 47
12
 Удинезе 36 10 14 12 55-55 44
13
 Болонья 36 11 10 15 42-52 43
14
 Эмполи 36 9 10 17 48-69 37
15
 Сампдория 36 9 6 21 42-59 33
16
 Специя 36 9 6 21 38-66 33
17
 Кальяри 36 6 11 19 33-65 29
18
 Салернитана 36 7 9 20 32-73 29
19
 Дженоа 36 4 16 16 27-56 28
20
 Венеция 36 6 7 23 33-68 25
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14.05 16:00
Эмполи – Салернитана
 - : -
14.05 19:00
Верона – Торино
 - : -
14.05 19:00
Удинезе – Специя
 - : -
14.05 21:45
Рома – Венеция
 - : -
15.05 13:30
Болонья – Сассуоло
 - : -
15.05 16:00
Наполи – Дженоа
 - : -
15.05 19:00
Милан – Аталанта
 - : -
15.05 21:45
Кальяри – Интер
 - : -
16.05 19:30
Сампдория – Фиорентина
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16.05 21:45
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 27
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Душан Влахович

Ювентус

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

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Сассуоло

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Хакан Чалханоглу

Интер

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Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

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И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

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Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

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Рома

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