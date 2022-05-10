Спинаццола о первом матче после травмы: «Настал тот момент, о котором я мечтал все эти 10 месяцев»

Защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола поделился впечатлениями от игры в матче 36-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» (0:2).

«Я чувствовал себя хорошо в последний месяц и не мог дождаться возвращения на поле. Теперь для меня важна каждая минута на газоне. Перед выходом на замену я подумал, что наконец настал тот момент, о котором я мечтал все эти 10 месяцев. Я чувствовал себя счастливым. Если честно, моим самым большим счастьем было просто вернуться к тренировкам с остальной командой и снова почувствовать, каково это. Я знаю, что могу стать лучше как игрок и буду сильнее, чем был», — приводит слова Спинаццолы DAZN.

29-летний итальянец провел первый матч после Евро-2020, где получил травму ахилла. Футболист пропустил 311 дней.