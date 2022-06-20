«Интер» предлагает «Челси» 7 миллионов евро за аренду Лукаку

«Интер» сделал новое предложение «Челси» по трансферу нападающего Ромелу Лукаку. Миланский клуб предлагает 7 миллионов евро за аренду 29-летнего форварда, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Изначально клубы договорились об аренде за 10 миллионов. Но в последний момент эту сделку заблокировал президент «Интера» Стивен Чжан.

Лукаку перешел из «Интера» в «Челси» прошлым летом, заключив контракт до конца сезона-2025/2026. Стоимость перехода, по оценке Transfermarkt, составила 113 миллионов евро

В сезоне-2021/2022 форвард провел 42 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал пять голевых передач.