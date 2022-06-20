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Президент «Интера» заблокировал аренду Лукаку у «Челси». Его не устроили условия сделки

Президент «Интера» заблокировал аренду Лукаку у «Челси»
Иван Шитик
Корреспондент
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Президент «Интера» Стивен Чжан не одобрил условия возвращения форварда Ромелу Лукаку из «Челси» в итальянский клуб, сообщает The Athletic.

«Челси» хочет получить за аренду футболиста 10 миллионов евро и ожидает, что «нерадзурри» возьмут на себя выплату бельгийцу 100% зарплаты.

Менеджеры «Интера», работающие над трансфером, готовы пойти на это, однако согласовать условия с Чжаном не удалось.

Ранее сообщалось, что «Интер» планирует представить бельгийского футболиста уже на этой неделе.

В прошедшем сезоне Лукаку забил 15 мячей и отдал две результативные передачи в 44 матчах за лондонцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ромелу Лукаку
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