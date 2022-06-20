Кришито получил новое предложение от клуба из МЛС

Капитан «Дженоа» Доменико Кришито может покинуть клуб этим летом. Он получил предложение от команды из МЛС «Торонто», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По итогам прошедшего сезона «Дженоа» вылетел из серии А. В следующем сезоне команда будет играть во второй по силе лиге Италии.

«Торонто» хотел договориться в Кришито еще зимой, но тогда Доменико принял решение остаться в «Дженоа», чтобы помочь команде в борьбу за выживание.

Напомним, что с 2011 по 2018 год Кришито играл за «Зенит». В составе петербургского клуба он дважды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок России и один раз — Кубок России.