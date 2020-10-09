«Интер» подтвердил заражение коронавирусом Наингголана и Гальярдини

«Интер» на официальном сайте подтвердил заражение коронавирусом полузащитников Раджи Наингголана и Роберто Гальярдини.

Также положительный результат выявлен у вратаря Ионуца Раду. Ранее коронавирусом заболели защитники Алессандро Бастони и Милан Шкриньяр.

Следующий матч в чемпионате Италии «Интер» проведет 17 октября. В этот день команде предстоит дерби с «Миланом».