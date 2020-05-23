«Интер» откажется от предложения «ПСЖ» по выкупу Икарди

«ПСЖ» и «Интер» продолжают переговоры по трансферу нападающего Мауро Икарди. Парижский клуб сделал предложение по выкупу 27-летнего аргентинца за 50 миллионов евро плюс 10 миллионов бонусами, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Однако «Интер» хочет выручить за трансфер 70 миллионов и не намерен идти на уступки. В клубе считают, что предложенные бонусы вряд ли будут выплачены, так как для этого необходимо выполнение определенных условий.

Ожидается, что «Интер» отклонит первоначальное предложение «ПСЖ» и будет требовать больше денег. При этом черно-синие принимают во внимание возможное снижение цены из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

На счету Икарди 20 голов и 4 результативные передачи в 31 матче за «ПСЖ» в сезоне-2019/20. Он выступает во французском клубе на правах аренды.