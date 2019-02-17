"Интер" обыграл "Сампдорию" благодаря голу Наингголана

"Интер" победил "Сампдорию" в матче 24-го тура чемпионата Италии (2:1). Победный гол забил полузащитник Раджа Наингголан.

"Интер" набрал 46 очков и остался на 3-м месте в турнирной таблице. "Сампдория" с 33 баллами располагается на 10-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

24-й тур

"Интер" - "Сампдория" - 2:1 (0:0)

Голы: Д`Амброзио, 73 (1:0). Габбьядини, 75 (1:1). Наингголан, 78 (2:1).

"Интер": Ханданович, де Фрай, Д`Амброзио, Шкриньяр, Далберт, Наингголан (Весино, 89), Брозович, Гальярдини (Жоау Мариу, 59), Перишич, Политано (Кандрева, 69), Мартинес.

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски (Сала, 81), Мурру, Тонелли, Андерсен, Экдаль (Виейра, 81), Сапонара (Габбьядини, 75), Прат, Линетти, Квальярелла, Дефрель.

Предупреждения: Д`Амброзио, 17. Перишич, 24. Линетти, 28. Шкриньяр, 31.

Судья: Довери.

17 февраля. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".

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