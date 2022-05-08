«Аталанта» обыграла «Специю». Миранчук остался в запасе

«Аталанта» в гостях обыграла «Специю» в 36-м туре чемпионата Италии — 1:3.

В составе хозяев отличился Даниэле Верде. У гостей отметились Луис Муриэль, Берат Джимсити и Марио Пашалич.

Российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук провел матч на скамейке запасных.

В турнирной таблице серии А «Специя» опустилась на 16-е место, имея 33 очка. «Аталанта» поднялась на седьмую строчку с 59 очками.