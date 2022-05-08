«Аталанта» обыграла «Специю». Миранчук остался в запасе
«Аталанта» обыграла «Специю» в чемпионате Италии
«Аталанта» в гостях обыграла «Специю» в 36-м туре чемпионата Италии — 1:3.
В составе хозяев отличился Даниэле Верде. У гостей отметились Луис Муриэль, Берат Джимсити и Марио Пашалич.
Российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук провел матч на скамейке запасных.
В турнирной таблице серии А «Специя» опустилась на 16-е место, имея 33 очка. «Аталанта» поднялась на седьмую строчку с 59 очками.
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|
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|36
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|4
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|78
|
2
|Милан
|35
|23
|8
|4
|61-30
|77
|
3
|Наполи
|36
|22
|7
|7
|68-31
|73
|
4
|Ювентус
|36
|20
|9
|7
|55-33
|69
|
5
|Лацио
|36
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|8
|10
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|62
|
6
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|59
|
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|65-45
|59
|
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|17
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|56
|
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|35
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|10
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|61-52
|52
|
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|11
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|45-38
|47
|
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|36
|12
|11
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|47
|
12
|Удинезе
|36
|10
|14
|12
|55-55
|44
|
13
|Болонья
|35
|11
|10
|14
|39-48
|43
|
14
|Эмполи
|36
|9
|10
|17
|48-69
|37
|
15
|Сампдория
|36
|9
|6
|21
|42-59
|33
|
16
|Специя
|36
|9
|6
|21
|38-66
|33
|
17
|Дженоа
|36
|4
|16
|16
|27-56
|28
|
18
|Салернитана
|35
|7
|8
|20
|31-72
|28
|
19
|Кальяри
|35
|6
|10
|19
|32-64
|28
|
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|Венеция
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|6.05
|19:45
|
Интер – Эмполи
|4 : 2
|6.05
|22:00
|
Дженоа – Ювентус
|2 : 1
|7.05
|16:00
|
Торино – Наполи
|0 : 1
|7.05
|19:00
|
Сассуоло – Удинезе
|1 : 1
|7.05
|21:45
|
Лацио – Сампдория
|2 : 0
|8.05
|13:30
|
Специя – Аталанта
|1 : 3
|8.05
|16:00
|
Венеция – Болонья
|- : -
|8.05
|19:00
|
Салернитана – Кальяри
|- : -
|8.05
|21:45
|
Верона – Милан
|- : -
|9.05
|21:45
|
Фиорентина – Рома
|- : -
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|Г
|
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Чиро Иммобиле
Лацио
|27
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|19
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|10
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
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|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
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|2
|5
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|26
|1
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|
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|1
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