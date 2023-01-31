«Интер» направил «Баварии» запрос по трансферу Павара

«Интер» до закрытия трансферного окна хочет подписать защитника «Баварии» Бенжамена Павара. Миланский клуб направил запрос мюнхенской команде, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Контракт 26-летнего защитника с мюнхенским клубом действует до конца июня 2024 года. В сезоне-2022/23 Павар забил 4 гола в 23 матчах за «Баварию».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ранее спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич заявил, что клуб ведет переговоры о продлении контракта с защитником.