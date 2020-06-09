«Интер» намерен убедить Мартинеса не покидать клуб

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта рассказал о ситуации с возможным уходом нападающего Лаутаро Мартинеса.

— Мартинес представляет собой важную часть «Интера», нам не нужно его продавать, — цитирует Маротту Corriere dello Sport. — Есть пункт выкупа в размере 111 миллионов евро, срок действия которого истекает 7 июля. Это единственный инструмент для продажи.

Мы встретимся с Лаутаро, должны дать ему понять, что такая возможность с уходом может повториться в будущем, когда он будет более готов к переходу.

На 22-летнего аргентинца претендует «Барселона», однако она не готова платить 111 миллионов.