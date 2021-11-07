«Интер» намерен продлить контракт с Шкриьняром
«Интер» планирует продлить контракт с защитником Миланом Шкриньяром, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, клуб хочет предложить 26-летнему словаку новое соглашение до 2026 года и собирается начать переговоры на следующей неделе.
#Inter are ready to open talks in the next weeks to extend Milan #Skriniar's contract (expires in 2023) until 2026. He currently earns € 3,2M/year. #transfers— Nicol? Schira (@NicoSchira) November 7, 2021
Шкриньяр выступает за «Интер» с лета 2017 года. В сезоне-2021/22 футболист провел за «нерадзурри» 14 матчей и забил 3 гола.
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