«Интер» намерен приобрести Серхи Роберто

Защитник и экс-капитан «Барселоны» Серхи Роберто может стать игроком «Интера», сообщает Football Espana.

По данным источника, миланский клуб планирует подписать 31-летнего футболиста на правах свободного агента. Руководство «Интера» предложит испанскому игроку контракт в начале января.

Сам Роберто на данный момент не заинтересован в подписании предварительного соглашения с каким-либо клубом. Защитник хочет остаться в «Барселоне».

В текущем сезоне футболист провел за каталонцев восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Контракт игрока рассчитан до конца июня 2024 года.