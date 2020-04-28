«Интер» намерен предложить контракт Фертонгену

«Интер» готов предложить контракт защитнику «Тоттенхэма» Яну Фертонгену, сообщает Tuttosport.

Действующее соглашение 33-летнего бельгийца с лондонским клубом заканчивается летом 2020 года. Сам футболист ранее не исключал, что может продолжить карьеру в Италии. Сообщается, что к игроку также проявляет интерес «Рома».

В текущем сезоне Фертонген провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал результативный пас, а также заработал две жултые карточки.