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«Интер» намерен подписать Матича в январе

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич может перейти в миланский «Интер» в январское трансферное окно. «Нерадзурри» хотят видеть в своих рядах 32-летнего серба, чтобы укрепить центр поля, сообщает Sky in Italy.

Напомним, что контракт Матича с «МЮ» заканчивается летом 2021 года.

В текущем сезоне на свету серба 10 матчей в рамках АПЛ, в которых игрок не отметился результативными действиями.

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