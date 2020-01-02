«Интер» начал переговоры с Эриксеном

«Интер» начал переговоры с полузащитником «Тоттенхэма» Кристианом Эриксеном о возможном переходе, утверждает Sky Sports. Контракт 27-летнего датчанина истекает летом 2020 года, поэтому он уже имеет право вести переговоры с другими клубами.

Также на Эриксена претендуют «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». «Тоттенхэм» готов продать хавбека этой зимой, так как летом он уйдет бесплатно, не собираясь продлевать контракт с лондонским клубом.

Эриксен выступает за «шпор» с августа 2013 года. В нынешнем сезоне он забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 23 матчах во всех турнирах.