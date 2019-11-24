«Интер» на выезде обыграл «Торино». Разрыв в одно очко от «Ювентуса» сохранен

«Интер» выиграл у «Торино» (3:0) в матче 13-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей отличились Лаутаро Мартинес, Стефан де Фрай и Ромелу Лукаку. «Интер» набрал 34 очка и занимает второе место. У лидирующего «Ювентуса» на очко больше. «Торино» на 12-й позиции — 14 очков.

Чемпионат Италии. Серия А

13-й тур

«Торино» — «Интер» — 0:3 (0:2)

Голы: Мартинес, 12 (0:1). де Фрай, 32 (0:2). Лукаку, 55 (0:3).

«Торино»: Сиригу, Де Сильвестри, Ансальди, Нкулу, Иццо, Бремер (Эйна, 56), Мейте, Базелли (Беренгер, 71), Лукич, Верди, Белотти (Дзадза, 12).

«Интер»: Ханданович, Годин, де Фрай, Бираги, Д`Амброзио (Димарко, 83), Шкриньяр, Брозович, Весино, Барелла (Валеро, 45+3), Лукаку, Мартинес (Кандрева, 69).

Предупреждения: Мартинес, 35. Д`Амброзио, 58. Иццо, 59. Шкриньяр, 64. Эйна, 73.

Судья: Мареска (Италия).

23 ноября. Турин. Стадион Олимпийский.