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«Интер» может перехватить у «Наполи» защитника киевского «Динамо»

10:40
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Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко может стать игроком «Интера», сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, 21-летний украинец вошел в шорт-лист миланцев, но основным кандидатом на усиление в «Интере» видят защитника «Челси» Эмерсона.

Ранее в числе претендентов на Миколенко называли «Наполи», однако украинцы отказались продавать игрока за десять миллионов евро.

Тransfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов евро, контракт с киевлянами рассчитан до лета 2023 года. В прошлом сезоне УПЛ Миколенко провел 23 матча, в которых забил три мяча и отдал пять результативных передач.

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