Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Украина

Киевское «Динамо» хочет получить за защитника 35 миллионов евро

15:10
Виталий Миколенко. Фото ФК «Динамо» Киев
Виталий Миколенко. Фото ФК «Динамо» Киев
Теги:

«Динамо» отказалось продавать защитника Виталия Миколенко в «Наполи» за десять миллионов евро, сообщает Corriere dello Sport. На данный момент неаполитанцы приостановили переговоры.

Это вызвано несогласованностью относительно суммы перехода. Итальянский клуб предполагал, что покупка 21-летнего украинца обойдется ему в 10 миллионов евро, но «Динамо» настаивает на 35.

Тransfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов евро, контракт с киевлянами рассчитан до лета 2023 года. В прошлом сезоне УПЛ Миколенко провел 23 матча, в которых забил три мяча и отдал пять результативных передач.

Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир