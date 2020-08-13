Киевское «Динамо» хочет получить за защитника 35 миллионов евро

«Динамо» отказалось продавать защитника Виталия Миколенко в «Наполи» за десять миллионов евро, сообщает Corriere dello Sport. На данный момент неаполитанцы приостановили переговоры.

Это вызвано несогласованностью относительно суммы перехода. Итальянский клуб предполагал, что покупка 21-летнего украинца обойдется ему в 10 миллионов евро, но «Динамо» настаивает на 35.

Тransfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов евро, контракт с киевлянами рассчитан до лета 2023 года. В прошлом сезоне УПЛ Миколенко провел 23 матча, в которых забил три мяча и отдал пять результативных передач.