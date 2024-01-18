Агент Моуринью: «Рома» выиграла с ним еврокубок, совесть Жозе чиста, он — победитель»

Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы экс-тренера «Ромы» Жозе Моуринью, заявил, что его удивило увольнение его клиента из итальянского клуба.

«Я был удивлен. Я этого не ожидал. Но, прежде чем я продолжу, позвольте мне кое-что сказать.

Жозе был первым менеджером «Юнайтед», выигравшим три трофея после великого цикла сэра Алекса Фергюсона с командой, которая не дотягивала до уровня Бекхэма и других чемпионов прошлого.

Жозе вернулся в «Челси» и снова выиграл АПЛ. Из «Тоттенхэма» его уволили перед игрой в финале Кубка. С ним «Рома» снова выиграла еврокубок спустя не знаю, сколько лет. Моуринью – победитель.

Его совесть чиста. Он знает, что много и хорошо работал, несмотря на то, что у «Ромы» более ограниченный состав, чем у «Интера» и «Ювентуса», – приводит слова Мендеша La Gazzetta dello Sport.

«Рома» объявила об увольнении Моуринью во вторник, 16 января. Римляне одержали одну победу в пяти последних матчах под руководством португальца.

Новым главным тренером «Ромы» стал бывший полузащитник команды Даниэле Де Росси.