Агент Моуринью: «Рома» выиграла с ним еврокубок, совесть Жозе чиста, он — победитель»
Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы экс-тренера «Ромы» Жозе Моуринью, заявил, что его удивило увольнение его клиента из итальянского клуба.
«Я был удивлен. Я этого не ожидал. Но, прежде чем я продолжу, позвольте мне кое-что сказать.
Жозе был первым менеджером «Юнайтед», выигравшим три трофея после великого цикла сэра Алекса Фергюсона с командой, которая не дотягивала до уровня Бекхэма и других чемпионов прошлого.
Жозе вернулся в «Челси» и снова выиграл АПЛ. Из «Тоттенхэма» его уволили перед игрой в финале Кубка. С ним «Рома» снова выиграла еврокубок спустя не знаю, сколько лет. Моуринью – победитель.
Его совесть чиста. Он знает, что много и хорошо работал, несмотря на то, что у «Ромы» более ограниченный состав, чем у «Интера» и «Ювентуса», – приводит слова Мендеша La Gazzetta dello Sport.
«Рома» объявила об увольнении Моуринью во вторник, 16 января. Римляне одержали одну победу в пяти последних матчах под руководством португальца.
Новым главным тренером «Ромы» стал бывший полузащитник команды Даниэле Де Росси.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|20
|16
|3
|1
|49-10
|51
|
2
|Ювентус
|20
|15
|4
|1
|32-12
|49
|
3
|Милан
|20
|13
|3
|4
|38-21
|42
|
4
|Фиорентина
|20
|10
|4
|6
|29-21
|34
|
5
|Лацио
|20
|10
|3
|7
|24-20
|33
|
6
|Аталанта
|20
|10
|3
|7
|35-21
|33
|
7
|Болонья
|20
|8
|8
|4
|23-18
|32
|
8
|Наполи
|20
|9
|4
|7
|30-25
|31
|
9
|Рома
|20
|8
|5
|7
|32-24
|29
|
10
|Торино
|20
|7
|7
|6
|18-18
|28
|
11
|Монца
|20
|6
|7
|7
|20-25
|25
|
12
|Дженоа
|20
|5
|7
|8
|20-24
|22
|
13
|Лечче
|20
|4
|9
|7
|20-26
|21
|
14
|Фрозиноне
|20
|5
|4
|11
|25-39
|19
|
15
|Сассуоло
|20
|5
|4
|11
|26-36
|19
|
16
|Удинезе
|20
|2
|12
|6
|21-32
|18
|
17
|Кальяри
|20
|4
|6
|10
|19-33
|18
|
18
|Верона
|20
|4
|5
|11
|18-27
|17
|
19
|Эмполи
|20
|3
|4
|13
|11-35
|13
|
20
|Салернитана
|20
|2
|6
|12
|17-40
|12
|20.01
|20:00
|
Рома – Верона
|- : -
|20.01
|22:45
|
Удинезе – Милан
|- : -
|21.01
|14:30
|
Фрозиноне – Кальяри
|- : -
|21.01
|17:00
|
Эмполи – Монца
|- : -
|21.01
|20:00
|
Салернитана – Дженоа
|- : -
|21.01
|22:45
|
Лечче – Ювентус
|- : -
|14.02
|21:00
|
Болонья – Фиорентина
|- : -
|22.02
|22:45
|
Торино – Лацио
|- : -
|28.02
|20:00
|
Сассуоло – Наполи
|- : -
|28.02
|22:45
|
Интер – Аталанта
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|18
|
|
Оливье Жиру
Милан
|10
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|9
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Оливье Жиру
Милан
|6
|
|
Генрих Мхитарян
Интер
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|18
|1
|2
|
|
Паскуале Маццокки
Салернитана, Наполи
|19
|1
|4
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3