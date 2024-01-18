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Агент Моуринью: «Рома» выиграла с ним еврокубок, совесть Жозе чиста, он — победитель»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы экс-тренера «Ромы» Жозе Моуринью, заявил, что его удивило увольнение его клиента из итальянского клуба.

«Я был удивлен. Я этого не ожидал. Но, прежде чем я продолжу, позвольте мне кое-что сказать.

Жозе был первым менеджером «Юнайтед», выигравшим три трофея после великого цикла сэра Алекса Фергюсона с командой, которая не дотягивала до уровня Бекхэма и других чемпионов прошлого.

Жозе вернулся в «Челси» и снова выиграл АПЛ. Из «Тоттенхэма» его уволили перед игрой в финале Кубка. С ним «Рома» снова выиграла еврокубок спустя не знаю, сколько лет. Моуринью – победитель.

Его совесть чиста. Он знает, что много и хорошо работал, несмотря на то, что у «Ромы» более ограниченный состав, чем у «Интера» и «Ювентуса», – приводит слова Мендеша La Gazzetta dello Sport.

«Рома» объявила об увольнении Моуринью во вторник, 16 января. Римляне одержали одну победу в пяти последних матчах под руководством португальца.

Новым главным тренером «Ромы» стал бывший полузащитник команды Даниэле Де Росси.

Футбол
ФК Рома
Жозе Моуринью
Жорже Мендеш
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 Ювентус 20 15 4 1 32-12 49
3
 Милан 20 13 3 4 38-21 42
4
 Фиорентина 20 10 4 6 29-21 34
5
 Лацио 20 10 3 7 24-20 33
6
 Аталанта 20 10 3 7 35-21 33
7
 Болонья 20 8 8 4 23-18 32
8
 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
9
 Рома 20 8 5 7 32-24 29
10
 Торино 20 7 7 6 18-18 28
11
 Монца 20 6 7 7 20-25 25
12
 Дженоа 20 5 7 8 20-24 22
13
 Лечче 20 4 9 7 20-26 21
14
 Фрозиноне 20 5 4 11 25-39 19
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 Сассуоло 20 5 4 11 26-36 19
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 Удинезе 20 2 12 6 21-32 18
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 Кальяри 20 4 6 10 19-33 18
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Интер

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Милан

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Антуан Макумбу

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