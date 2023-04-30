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Сегодня, 15:31

«Интер» благодаря дублю Мартинеса обыграл «Лацио». «Наполи» уже сегодня может оформить чемпионство в серии А

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку.
Фото Global Look Press

«Интер» на своем поле обыграл «Лацио» в матче 32-го тура итальянской серии А — 3:1.

Дублем у «нерадзурри» во втором тайме отметился Лаутаро Мартинес, еще один гол забил Робин Госенс. Единственный мяч римлян в первом тайме провел Фелипе Андерсон.

«Интер» набрал 57 очков и поднялся на четвертое место в серии А. «Лацио» с 61 очком остается на второй строчке в турнирной таблице.

После поражения римлян «Наполи» уже сегодня может досрочно оформить чемпионский титул в серии А, для этого лидеру нужно обыграть «Салернитану». Начало матча в Неаполе — в 16.00 по московскому времени.

Италия. Серия А. 32-й тур
30 апр, 13:30. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
3:1
Лацио
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лацио
ФК Наполи
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 32 25 4 3 68-22 79
2
 Лацио 32 18 7 7 50-24 61
3
 Ювентус 31 18 5 8 47-26 59
4
 Рома 32 17 6 9 44-30 57
5
 Милан 32 16 9 7 52-38 57
6
 Интер 32 18 3 11 54-35 57
7
 Аталанта 32 16 7 9 53-37 55
8
 Фиорентина 32 12 9 11 42-36 45
9
 Болонья 31 12 8 11 40-39 44
10
 Монца 32 12 8 12 40-43 44
11
 Сассуоло 32 12 7 13 40-47 43
12
 Торино 32 11 9 12 33-38 42
13
 Удинезе 32 10 12 10 42-40 42
14
 Салернитана 32 7 13 12 38-51 34
15
 Эмполи 32 7 11 14 26-42 32
16
 Лечче 32 7 10 15 27-38 31
17
 Специя 32 5 12 15 26-51 27
18
 Верона 32 6 9 17 27-45 27
19
 Кремонезе 32 3 11 18 28-58 20
20
 Сампдория 32 3 8 21 20-57 17
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38 тур
28.04 19:30
Лечче – Удинезе
 1 : 0
28.04 21:45
Специя – Монца
 0 : 2
29.04 19:00
Рома – Милан
 1 : 1
29.04 21:45
Торино – Аталанта
 1 : 2
30.04 13:30
Интер – Лацио
 3 : 1
30.04 16:00
Кремонезе – Верона
 1 : 1
30.04 16:00
Наполи – Салернитана
 1 : 1
30.04 16:00
Сассуоло – Эмполи
 2 : 1
30.04 19:00
Фиорентина – Сампдория
 5 : 0
30.04 21:45
Болонья – Ювентус
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 21
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 17
Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 13
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 18 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 30 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 23 1 0
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