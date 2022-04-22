«Интер» интересуется нападающим «Ювентуса» Пауло Дибалой

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в «Интере», сообщает журналист Никола Скира. Футболист может перейти в команду на правах свободного агента.

По данным источника, миланский клуб уже начал переговоры с Дибалой, который по окончании сезона станет свободным агентом. «Интер» готов предложить ему трехлетний контракт на 7 миллионов евро в год.

Игроком также заинтересован «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне 28-летний аргентинец провел за «Ювентус» 33 матча во всех турнирах, забив 13 голов и отдав 6 голевых передач.