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Аленичев — Миранчуку: «Главное, чтобы сюда не возвращался»

12:56
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Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о ситуации российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. По его словам, футболист обязательно будет играть в Европе.

Ранее сообщалось, что 26-летний Миранчук может уйти из команды во время зимней паузы.

«Я не знаю, какие условия в «Аталанте» у Леши Миранчука, но он абсолютно правильно поступил, что рискнул попробовать себя там, — цитирует Аленичева «Чемпионат». — Да, сейчас не играет, но обязательно найдет выход из положения. Леха будет играть в Европе. Главное, чтобы сюда не возвращался. Недаром же в 1990-е все — Мостовой, Карпин, Канчельскис и так далее — рвались на Запад. Потому что это уровень. Если бы я в «Спартаке» остался, что вспоминал бы? Предположим, 10 чемпионатов и 5 Кубков — не более того. А сейчас мне есть что вспомнить — Лига чемпионов, Кубок УЕФА. Счастье, что так сложилось. И молодым того же желаю».

В этом сезоне Миранчук провел шесть встреч в серии А, две — в Лиге чемпионов. У него одна результативная передача.

Последний раз Миранчук играл 27 октября против «Сампдории», выйдя на замену на 11 минут.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4524655-dmitrij-alenichev-dal-sovet-alekseyu-miranchuku-kotoryj-mozhet-ujti-iz-atalanty.html

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Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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