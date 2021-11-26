Аленичев — Миранчуку: «Главное, чтобы сюда не возвращался»
Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о ситуации российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. По его словам, футболист обязательно будет играть в Европе.
Ранее сообщалось, что 26-летний Миранчук может уйти из команды во время зимней паузы.
«Я не знаю, какие условия в «Аталанте» у Леши Миранчука, но он абсолютно правильно поступил, что рискнул попробовать себя там, — цитирует Аленичева «Чемпионат». — Да, сейчас не играет, но обязательно найдет выход из положения. Леха будет играть в Европе. Главное, чтобы сюда не возвращался. Недаром же в 1990-е все — Мостовой, Карпин, Канчельскис и так далее — рвались на Запад. Потому что это уровень. Если бы я в «Спартаке» остался, что вспоминал бы? Предположим, 10 чемпионатов и 5 Кубков — не более того. А сейчас мне есть что вспомнить — Лига чемпионов, Кубок УЕФА. Счастье, что так сложилось. И молодым того же желаю».
В этом сезоне Миранчук провел шесть встреч в серии А, две — в Лиге чемпионов. У него одна результативная передача.
Последний раз Миранчук играл 27 октября против «Сампдории», выйдя на замену на 11 минут.
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Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4524655-dmitrij-alenichev-dal-sovet-alekseyu-miranchuku-kotoryj-mozhet-ujti-iz-atalanty.html
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