«Интер» и «Ювентус» предлагают 40 миллионов евро за Тонали, «Брешиа» хочет за игрока 50 миллионов

«Интер» и «Ювентус» не оставляют попыток подписать полузащитника «Брешии» Сандро Тонали, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, оба клуба предлагают за 20-летнего итальянца 35 миллионов евро плюс еще 5 в виде потенциальных бонусов, однако президент «Брешии» Массимо Челлино хочет выручить за игрока 50 миллионов евро. Сообщается, что Челлино также выступает против того, чтобы отпускать Тонали в аренду с обязательным правом выкупа.

На счету Тонали 1 гол и 5 результативных передач в 24 матчах за «Брешию» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 31,5 миллиона евро.