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«Интер» и «Милан» сыграют в Москве

18:14
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В начале января в Москве пройдет традиционный турнир Кубок Колыванова, который организовывает академия «Чертаново». В нем примут участие 16 команд мальчиков 2010 года рождения, включая итальянские «Интер» и «Милан».

Российские школы проходили отбор в три этапа, в итоге в финальной части сыграют: ЦСКА, «Локомотив», «Динамо», «Краснодар», «Рубин», «Ростов», «Чертаново», «Чертаново-2», Футбольная школа Л. Слуцкого (Волгоград), Академия футбола им. Ю. Коноплева (Тольятти), РЦПФ НН (Нижний Новгород), «Вардар» (Ростовская область), «Строгино» (Москва), «Динамо» (Минск, Белоруссия).

Финал пройдет в манеже «Чертаново» 10 января. (Константин Алексеев)

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