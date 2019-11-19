«Интер» хочет вдвое увеличить сумму отступных за Мартинеса

«Интер» намерен продлить контракт с нападающим Лаутаро Мартинесом до 2024 года. Переговоры ведутся с агентом 22-летнего аргентинца и могут завершиться в декабре, утверждает в Twitter журналист La Gazzetta dello Sport Никола Скира.

Зарплата игрока вырастет до 3 миллион евро в год плюс бонусы. Также спортивный директор «Интера» Беппе Маротта хочет исключить из контракта отступные или же вдвое увеличить суммы, которая с 1 июля составит 111 миллионов евро.

Мартинес в нынешнем сезоне в серии А провел 12 матчей, забил пять мячей и сделал три передачи. В Лиге чемпионов на его счету два гола в четырех встречах.

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