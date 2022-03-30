«Рома» будет платить агенту Абрахама 800 тысяч евро в год

«Рома» заплатила агенту нападающего Тэмми Абрахама 800 тысяч евро после его перехода из «Челси» летом прошлого года, La Gazzetta dello Sport. Деньги вошли в сумму трансфера форварда сборной Англии. Сообщается, что столько же «Рома» будет выплачивать агенту Абрахама в течение четырех следующих сезонов.

Согласно порталу Transfermarkt, римляне купили 24-летнего англичанина за 40 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Абрахам провел за «Рому» 29 матчей в чемпионате Италии, забив 15 голов и сделав три результативных передачи.