«Рома» будет платить агенту Абрахама 800 тысяч евро в год
«Рома» заплатила агенту нападающего Тэмми Абрахама 800 тысяч евро после его перехода из «Челси» летом прошлого года, La Gazzetta dello Sport. Деньги вошли в сумму трансфера форварда сборной Англии. Сообщается, что столько же «Рома» будет выплачивать агенту Абрахама в течение четырех следующих сезонов.
Согласно порталу Transfermarkt, римляне купили 24-летнего англичанина за 40 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 Абрахам провел за «Рому» 29 матчей в чемпионате Италии, забив 15 голов и сделав три результативных передачи.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|30
|20
|6
|4
|56-29
|66
|
2
|Наполи
|30
|19
|6
|5
|53-22
|63
|
3
|Интер
|29
|17
|9
|3
|62-24
|60
|
4
|Ювентус
|30
|17
|8
|5
|47-26
|59
|
5
|Аталанта
|29
|14
|9
|6
|51-31
|51
|
6
|Рома
|30
|15
|6
|9
|50-35
|51
|
7
|Лацио
|30
|14
|7
|9
|58-45
|49
|
8
|Фиорентина
|29
|14
|5
|10
|48-38
|47
|
9
|Сассуоло
|30
|11
|10
|9
|55-49
|43
|
10
|Верона
|30
|11
|9
|10
|55-47
|42
|
11
|Торино
|29
|9
|8
|12
|34-30
|35
|
12
|Удинезе
|29
|7
|12
|10
|39-46
|33
|
13
|Болонья
|29
|9
|6
|14
|32-44
|33
|
14
|Эмполи
|30
|8
|9
|13
|41-55
|33
|
15
|Сампдория
|30
|8
|5
|17
|39-51
|29
|
16
|Специя
|30
|8
|5
|17
|31-54
|29
|
17
|Кальяри
|30
|5
|10
|15
|28-54
|25
|
18
|Дженоа
|30
|2
|16
|12
|23-47
|22
|
19
|Венеция
|29
|5
|7
|17
|25-54
|22
|
20
|Салернитана
|29
|3
|7
|19
|22-68
|15
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38 тур
|2.04
|16:00
|
Специя – Венеция
|- : -
|2.04
|19:00
|
Лацио – Сассуоло
|- : -
|2.04
|21:45
|
Салернитана – Торино
|- : -
|3.04
|13:30
|
Фиорентина – Эмполи
|- : -
|3.04
|16:00
|
Аталанта – Наполи
|- : -
|3.04
|16:00
|
Удинезе – Кальяри
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сампдория – Рома
|- : -
|3.04
|21:45
|
Ювентус – Интер
|- : -
|4.04
|19:30
|
Верона – Дженоа
|- : -
|4.04
|21:45
|
Милан – Болонья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|21
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|21
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|15
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|23
|1
|8
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|24
|1
|5
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|24
|1
|5
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