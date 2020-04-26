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«Интер» хочет обменять Далберта в «Фиорентину» на Бираги

08:05
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«Интер» и «Фиорентина» находятся на завершающей стадии переговоров относительно трансфера, который будет официально оформлен в ближайшее трансферное окно. Миланцы намерены обменять защитника Далберта на игрока обороны «фиалок» Кристиано Бираги, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

Бираги сейчас уже играет за «Интер», а Дальберт — за «Фиорентину». Но игроки находятся в аренде. Теперь клубы готовы обменяться правами на футболистов.

В нынешнем сезоне 27-летний итальянец провел во всех турнирах 24 матча, забив 1 гол и сделав 4 голевые передачи. На счету 26-летнего бразильца 26 матчей и 7 результативных передач.

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