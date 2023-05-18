«Интер» готов продлить контракт с Индзаги

В «Интере» довольны работой главного тренера команды Симоне Индзаги, сообщает журналист Николо Скира. Клуб готов предложить 47-летнему специалисту новое соглашение, которое будет рассчитано до лета 2025 года

Срок нынешнего контракта истекает по окончании сезона-2023/24.

Под руководством Индзаги «Интер» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Манчестер Сити». Поединок состоится 10 июня в Стамбуле.

После 35 туров серии А «Интер» занимает третье место в турнирной таблице.