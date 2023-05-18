Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Игры
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 15:49

Агент Миранчука рассказал, что футболиста продолжает беспокоить нога после перелома

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, рассказал о состоянии здоровья футболиста.

«Алексей будет принимать решения об участии в матче перед самой игрой. Зависит от того, будет ли он готов к игре. Нога беспокоит, есть дискомфорт. Перелом есть перелом, болевое ощущение у него чувствуется», — цитирует Шпинева Metaratings.ru

Ранее российский хавбек из-за перелома мизинца пропустил матч 35-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (1:0).

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 26 матчей в серии А, забил 4 гола и отметился 7 результативными передачами.

«Торино» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 49 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-shpinyov-soobshil-chto-alekseya-miranchuka-prodolzhaet-bespokoit-noga-posle-pereloma-251996/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком
Во Франции футболисты отказываются от радужных маек и антигомофобных акций. К ним уже применяют санкции
Медведев заявил о жестком ответе РФ в случае вступления Украины в НАТО
В Кремле отреагировали на сообщения об участии дружественных стран в саммите G7
В Кремле заявили об относительном результате на переговорах по зерновой сделке
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Интер» готов продлить контракт с Индзаги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 35 26 5 4 70-25 83
2
 Ювентус 35 21 6 8 54-28 69
3
 Интер 35 21 3 11 66-37 66
4
 Лацио 35 19 8 8 54-28 65
5
 Милан 35 17 10 8 55-41 61
6
 Рома 35 17 8 10 45-33 59
7
 Аталанта 35 17 7 11 56-42 58
8
 Торино 35 13 10 12 37-39 49
9
 Монца 35 13 10 12 44-45 49
10
 Фиорентина 35 13 10 12 47-40 49
11
 Болонья 35 12 11 12 43-44 47
12
 Удинезе 35 11 13 11 45-43 46
13
 Сассуоло 35 12 8 15 43-54 44
14
 Эмполи 35 9 12 14 32-45 39
15
 Салернитана 35 8 14 13 43-56 38
16
 Лечче 35 7 11 17 30-43 32
17
 Специя 35 6 12 17 30-56 30
18
 Верона 35 7 9 19 28-52 30
19
 Кремонезе 35 4 12 19 31-61 24
20
 Сампдория 35 3 9 23 21-62 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.05 21:45
Сассуоло – Монца
 - : -
20.05 16:00
Кремонезе – Болонья
 - : -
20.05 19:00
Аталанта – Верона
 - : -
20.05 21:45
Милан – Сампдория
 - : -
21.05 13:30
Лечче – Специя
 - : -
21.05 16:00
Торино – Фиорентина
 - : -
21.05 19:00
Наполи – Интер
 - : -
21.05 21:45
Удинезе – Лацио
 - : -
22.05 19:30
Рома – Салернитана
 - : -
22.05 21:45
Эмполи – Ювентус
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 20
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 15
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 21 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 33 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 26 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости