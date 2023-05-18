В «Вероне» рассказали, когда будет принято решение по выкупу Гайча у ЦСКА

Спортивный директор «Вероны» Франческо Маррокку ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о будущем нападающего Адольфо Гайча.

«Говорить о выкупе Адольфо еще рано. Решения еще нет. Оно будет принято не раньше окончания чемпионата», — сказал Маррокку «СЭ».

Гайч перешел в «Верону» на правах аренды в начале 2023 года. Перед уходом в итальянский клуб игрок продлил контракт с ЦСКА, теперь он действует до конца декабря 2025 года.

В сезоне-2022/23 Гайч провел 13 матчей за «Верону» в серии А, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.

«Верона» занимает 18-е место в турнирной таблице серии А с 30 очками в 35 матчах.