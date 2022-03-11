«Интер» готов продать Алексиса Санчеса

«Интер» готов расстаться с нападающим Алексисом Санчесом, сообщает Calciomercato.

Несмотря на отступные в контракте 33-летнего чилийца в размере 4 миллионов евро, «нерадзурри» готовы продать футболиста и за меньшие деньги, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Контракт футболиста с «Интером» рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет 3,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне серии А чилиец сыграл в 19 матчах, забил два гола и сделал три результативные передачи.