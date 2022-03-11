Видаль летом должен покинуть «Интер»

Полузащитник Артуро Видаль летом покинет «Интер». Он не входит в планы «нерадзурри» на следующий сезон, сообщает журналист Никола Скира.

Видаль перешел в «Интер» в 2020 году из «Барселоны» в качестве свободного агента. Контракт чилийца с «нерадзурри» рассчитан до конца текущего сезона. Летом 34-летний хавбек может стать свободным агентом.

В текущем сезоне Видаль провел 31 матч за миланский клуб, в которых забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.