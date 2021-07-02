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«Интер» готов предложить новый контракт Брозовичу

20:43
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«Интер» готов начать переговоры по новому контракту с полузащитником Марсело Брозовичем, сообщает Tuttosport .

«Нерадзурри» планируют встретиться с игроком сборной Хорватии, когда 28-летний игрок вернется в Милан. В настоящее время Брозович получает по контракту 3,5 миллиона евро в год, «Интер» готов предложить игроку новую сделку на сумму 5 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне хорват отыграл 33 матча в серии А и помог «нерадзурри» выиграть первое скудетто за 11 лет.

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Иван Шитик все материалы автора

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