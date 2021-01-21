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«Интер» готов поднять зарплату защитнику Бастони до трех миллионов

15:08
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Руководство «Интер» провело переговоры с агентом итальянского защитника Алессандро Бастони о продлении контракта, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Миланский клуб не против продлить соглашение 21-летнего центрального защитника. Срок нового контракта не оглашается, однако известно, что зарплата Бастони вырастет с 1,5 миллионов евро до 3.

Бастони играет в «Интере» с 2017 года. В нынешнем сезоне центральный защитник провел 21 матч во всех турнирах.

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