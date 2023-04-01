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Сегодня, 20:58

Гол Бонавентуры принес «Фиорентине» победу над «Интером»

Мария Гусева
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«Интер» — «Фиорентина».
Фото Global Look Press

«Фиорентина» на выезде обыграла «Интер» в матче 28-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал полузащитник Джакомо Бонавентура, который отличился на 53-й минуте встречи.

После этого матча «Интер» занимает 3-е место в турнирной таблице серии А, набрав 50 очков. «Фиорентина» располагается на 8-й строчке — 40 очков.

В следующем туре «Интер» сыграет против «Салернитаны» 7 апреля. «Фиорентина» встретится со «Специей» на день позже.

Италия. Серия А. 28-й тур
01 апр, 19:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
0:1
Фиорентина
Джакомо Бонавентура
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Фиорентина
серия А
0
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«Аталанта» на выезде обыграла «Кремонезе»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 27 23 2 2 64-16 71
2
 Лацио 27 15 7 5 42-19 52
3
 Интер 28 16 2 10 47-32 50
4
 Милан 27 14 6 7 44-36 48
5
 Аталанта 28 14 6 8 47-32 48
6
 Рома 27 14 5 8 35-26 47
7
 Ювентус 27 17 5 5 45-22 41
8
 Фиорентина 28 11 7 10 33-31 40
9
 Удинезе 27 9 11 7 37-31 38
10
 Болонья 27 10 7 10 33-36 37
11
 Торино 27 10 7 10 29-33 37
12
 Сассуоло 27 10 6 11 35-40 36
13
 Монца 27 9 7 11 32-37 34
14
 Эмполи 27 6 10 11 24-36 28
15
 Лечче 27 6 9 12 24-32 27
16
 Салернитана 27 6 9 12 31-47 27
17
 Специя 27 5 9 13 23-43 24
18
 Верона 27 4 7 16 22-41 19
19
 Сампдория 27 3 6 18 16-44 15
20
 Кремонезе 28 1 10 17 23-52 13
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1.04 16:00
Кремонезе – Аталанта
 1 : 3
1.04 19:00
Интер – Фиорентина
 0 : 1
1.04 21:45
Ювентус – Верона
 - : -
2.04 13:30
Болонья – Удинезе
 - : -
2.04 16:00
Монца – Лацио
 - : -
2.04 16:00
Специя – Салернитана
 - : -
2.04 19:00
Рома – Сампдория
 - : -
2.04 21:45
Наполи – Милан
 - : -
3.04 19:30
Эмполи – Лечче
 - : -
3.04 21:45
Сассуоло – Торино
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 21
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 14
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 13
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 16 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 25 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 19 1 0
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