Гол Бонавентуры принес «Фиорентине» победу над «Интером»

«Фиорентина» на выезде обыграла «Интер» в матче 28-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал полузащитник Джакомо Бонавентура, который отличился на 53-й минуте встречи.

После этого матча «Интер» занимает 3-е место в турнирной таблице серии А, набрав 50 очков. «Фиорентина» располагается на 8-й строчке — 40 очков.

В следующем туре «Интер» сыграет против «Салернитаны» 7 апреля. «Фиорентина» встретится со «Специей» на день позже.