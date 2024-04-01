«Рома» сыграла вничью с «Лечче»

«Рома» на выезде сыграла вничью с «Лечче» в 30-м туре серии А — 0:0.

Голкипер гостей Миле Свилар совершил 6 сейвов. Римляне продлили беспроигрышную серию в чемпионате до шести матчей — 4 победы и 2 ничьих.

Команда Даниэле Де Росси набрала 52 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Лечче» с 29 очками — на 13-й строчке.